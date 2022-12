08:03





Riqualificazione delle strutture, attrazione dei giovani come forza lavoro per il comparto, pressione fiscale sugli immobili: sono questi alcuni dei tempi che Federalberghi ha portato all'attenzione del ministro del Turismo Daniela Santanchè.



A raccontare le priorità del settore è Alessandro Nucara, direttore generale dell'associazione, ai microfoni di Gente di Viaggi. Nell'intervista, Nucara ha parlato anche delle prospettive per la stagione invernale, che deve comunque fare i conti con una contingenza economica complessa.