di Stefania Galvan

13:58

La ricettività alberghiera ha bisogno di giovani formati e motivati. A porre l’accento sul problema principale del modo dell’ospitalità oggi, la mancanza di personale e la scarsa motivazione a scegliere questo mestiere, è Elisabetta Fabri, presidente e a.d. di Starhotels Group.

Intervenuta al convegno Bocconi ‘Il turismo che verrà’, organizzato con Confindustria Alberghi, parla della necessità ormai improrogabile di un raccordo con il governo per far tornare i ragazzi al mondo alberghiero: “Il nostro – dice – è un grande Paese, ma ha bisogno dei giovani. Ora, finalmente, abbiamo un ministro del Turismo che mi sembra ascolti le nostre istanze, al contrario del passato. Il Ministero è in ascolto, ma noi dobbiamo farci sentire molto chiaramente sul tema del recruiting dei ragazzi".



"Abbiamo bisogno che l’università parli ai giovani - ha poi proseguito - e che il governo faccia campagne promozionali a favore del lavoro nel turismo, che dà anche possibilità di carriera. Mi aspetto inoltre incentivi economici per le nostre aziende per assumere giovani sotto i 25 anni”.