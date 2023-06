Intesa Sanpaolo: accordo con le pmi del cuneese

13:31

Proseguono gli accordi territoriali tra Intesa Sanpaolo e le associazioni delle imprese turistico ricettive. Il Gruppo bancario ha, infatti, siglato un accordo di collaborazione con Confcommercio provincia di Cuneo, cui fa capo l’Associazione albergatori-Federalberghi Cuneo, volto a promuovere gli investimenti delle pmi associate e ad accompagnarle nell’attuale contesto e nel rilancio. Il protocollo, si legge su Hotelmag, si inserisce nell’ambito della più ampia partnership pluriennale tra Intesa Sanpaolo e Confcommercio Imprese per l’Italia, e individua misure e interventi anche non finanziari, coerenti con il Pnrr, finalizzati ad agevolare gli investimenti e i processi di innovazione, digitalizzazione, sostenibilità ed efficientamento energetico, valorizzazione del capitale umano.

Al centro del nuovo protocollo l’accelerazione della transizione sostenibile, attraverso finanziamenti circular economy e S-Loan (Sustainability Loans), linee di finanziamento a medio-lungo termine che prevedono un innovativo meccanismo di premialità sui tassi in base al raggiungimento di determinati obiettivi in ambito Esg; e il sostegno alla crescita e alla digitalizzazione, grazie ai finanziamenti D-Loan (Digital Loans), con una riduzione di tasso legata all’impegno dell’azienda a investire sulle soluzioni digitali, e a una rete di partner specializzati che facilitano l’evoluzione delle relazioni con clienti e fornitori e i processi aziendali.



“Le imprese ci chiedono misure efficaci in un percorso di crescita e sviluppo sostenibile – ha affermato Andrea Perusin, direttore regionale Piemonte Sud e Liguria Intesa Sanpaolo -. Con il piano Crescibusiness rafforziamo l’impegno verso l’economia locale, fornendo la liquidità necessaria per affrontare le difficoltà contingenti e sostenendo gli investimenti strategici. Insieme a Confcommercio provincia di Cuneo abbiamo individuato nuove opportunità per le imprese del territorio. A Cuneo è attivo il Laboratorio Esg, punto d’incontro fisico e virtuale con cui vogliamo stimolare la consapevolezza delle aziende sulla transizione ambientale, sociale, digitale e di governance. Stiamo, inoltre, collaborando con i soggetti pubblici per lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili, vera opportunità per pmi e famiglie”.



“Le aziende hanno necessità di poter crescere e di consolidarsi in un mercato sempre più concorrenziale – ha sottolineato Luca Chiapella, presidente di Confcommercio provincia di Cuneo -. Dopo la pandemia i rincari energetici e il conflitto in corso, vi è la necessità di un sostegno concreto, e l’accordo con Intesa Sanpaolo va in tal senso”.