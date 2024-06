Novità da Trainline: i collegamenti European Sleeper possono ora essere prenotati direttamente dall’app Trainline, promuovendo ulteriormente i viaggi sostenibili in Europa.

“I treni notturni sono un elemento importante per rendere i viaggi in treno in Europa ancora più attraenti per i passeggeri che vedono sia il valore e l’efficienza, sia l’emozione di addormentarsi in un posto e svegliarsi in un altro - commenta Jody Ford, amministratore delegato di Trainline -. Le tratte di European Sleeper si adattano all’offerta di Trainline e contribuiscono a facilitare i viaggi transfrontalieri in treno in Europa. La partnership con European Sleeper è un altro passo verso un’industria dei viaggi sostenibile e a prova di futuro”.

European Sleeper copre il percorso da Bruxelles a Praga tre volte alla settimana, con fermate in destinazioni turistiche come Anversa, Amsterdam, Berlino e Dresda. Altre fermate del treno notturno European Sleeper sono Bad Schandau, nella Svizzera sassone tedesca, e la piccola città ceca di Děčín.

I treni European Sleeper offrono posti a sedere standard e cabine letto da una a sei persone, prenotabili anche come compartimenti privati e per sole donne. Gli scompartimenti più grandi ospitano fino a sei persone. Vengono forniti coperte, cuscini, lenzuola e acqua minerale. Gli scompartimenti più piccoli, per un massimo di tre persone, offrono anche un lavandino e in più asciugamani, articoli da toilette e colazione sono inclusi.

“Per European Sleeper, mettere a disposizione i nostri biglietti sulla piattaforma Trainline è un traguardo importante – ha aggiunto Chris Engelsman, co-fondatore di European Sleeper -. Siamo orgogliosi di collaborare con Trainline, un’azienda che condivide il nostro impegno per migliorare i viaggi internazionali in treno. Insieme, stiamo lavorando per raggiungere gli stessi obiettivi: rendere i viaggi in treno più accessibili e piacevoli per tutti”.

Solo in Italia, nel 2023, i passeggeri sui treni notturni sono aumentati rispetto all’anno precedente. Le città siciliane di Palermo e Catania hanno registrato un incremento dei passeggeri rispettivamente del 705% e del 599%, mentre Lamezia Terme ha visto un aumento del 206%. I treni notturni sono anche popolari per i viaggi internazionali dall’Italia, con la maggior parte delle partenze da Bologna (aumento del 225%), Torino (aumento del 31%) e Verona (aumento del 16%). Questi treni si dirigono spesso verso destinazioni francesi, austriache e tedesche.