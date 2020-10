Wedding: nasce We Experience Italy

13:33

Italy for Wedding, la divisione creata da Convention Bureau Italia, ha lanciato l’iniziativa We Experience Italy, una serie di educational anticonvenzionali pensati per dare risalto alle eccellenze meno conosciute del territorio italiano e promuovere all’estero gli operatori del segmento nozze.

Da una parte l’ospitalità di destinazioni e wedding hub italiani selezionati, si legge su Hotelmag, dall’altra la partecipazione di un gruppo ristretto di professionisti della community wedding a un programma di tre giorni, previamente discusso e concordato tra le parti, alla scoperta di location ‘off the beaten tracks’ in Italia.



Gli appuntamenti confermati si svolgono tra ottobre e dicembre e riguardano il Friuli Venezia-Giulia, la Toscana, in particolare Siena, Maremma e Isola d’Elba, quindi Genova, Bologna, Piemonte e Lago di Como.



Lo scopo di We Experience Italy è valorizzare i diversi aspetti del territorio e coordinare l’offerta wedding italiana offrendo, ai professionisti del settore, gli strumenti per implementare il mercato e promuoversi all’estero, diventando punto di riferimento in Italia.



“Italy for Wedding – commenta la division manager Laura D’Ambrosio – è nato a fine febbraio 2020, quando avevamo solo iniziato a intuire il cambiamento che avrebbe rivoluzionato gran parte della nostra vita. Una volta in lockdown, passato lo smarrimento iniziale, abbiamo cercato di cogliere le possibilità offerte dal mondo digitale e adattarlo ai nostri scopi comunicativi, e su come mettere in contatto tra loro, seppur virtualmente, esperti del wedding, destinazioni e operatori della filiera per ottenere una crescita. Ora, i partecipanti delle Zoom Room possono vivere We Experience Italy, un progetto che loro stessi hanno ideato insieme alle destinazioni, sotto la nostra supervisione”.