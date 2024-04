Piemonte, Regione e Maavi uniti per l’aggiornamento della legge regionale sul turismo organizzato

Uno sforzo congiunto contro l’abusivismo. Questo l’impegno preso dalla Regione Piemonte e dai referenti regionali di Maavi, nel corso del confronto che si è svolto questa mattina a Torino, presso il Grattacielo Piemonte.

Maurizio Donadeo, responsabile regionale dell’associazione, e Rosanna Stirone, responsabile nazionale del pool antiabusivismo di Maavi, hanno incontrato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, per sottolineare la necessità di rinnovare e aggiornare la normativa regionale sul turismo organizzato, affinché questa sia in linea con l’attuale legislazione nazionale, che recepisce la direttiva europea.

Una istanza accolta dal governare, che ha promesso impegno. In particolare, precisa una nota della Regione, “si lavorerà congiuntamente con i rappresentanti del comparto per la cancellazione e la riformulazione degli articoli 13 e 14 della legge regionale 15 del 1988, che regolamentano le attività di organizzazione di viaggi in forma non professionale, con l’obiettivo comune di consentirne l’attività nel rispetto della normativa europea, ma allo stesso tempo contrastare in modo efficace forme di abusivismo, anche prevedendo sanzioni consistenti, per tutelare il lavoro e la professionalità degli operatori del settore e i diritti stessi dei viaggiatori”.