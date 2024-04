Dallo scorso marzo Karim Jatlaoui (nella foto) è il nuovo direttore per l’Italia dell’ente nazionale tunisino per il turismo. In realtà non si tratta di una new entry ma di un ritorno, avendo già lavorato dal 1999 al 2005 nel nostro Paese come vice direttore dell’ente nell’allora sede di Roma.

“L’obiettivo del mio mandato è quello di tornare ai numeri del 2010, quando avevamo ricevuto circa 465mila italiani. Le prospettive sembrano improntate alla crescita: se nel 2023 abbiamo totalizzato 9,4 milioni di visitatori internazionali, di cui circa 130mila italiani, quest’anno i segnali che giungono da agenzie di viaggi e tour operator indicano una crescita a pari periodo del 30% sul volume delle prenotazioni”.

Nel primo anno del suo mandato quinquennale Jatlaoui punta ai 180mila-200mila visitatori italiani: “Un traguardo raggiungibile, anche in virtù degli importanti allotment che gli operatori italiani hanno confermato nelle strutture alberghiere tunisine”. Citando a esempio Fruit Viaggi, Nicolaus, Veratour, Futura Vacanze, Alpitour o Boscolo, il direttore sottolinea inoltre come si stia lavorando per fare della Tunisia una meta fruibile 365 giorni l’anno. “Stiamo puntando sul cicloturismo, sulle vacanze sportive, ma anche sul turismo culturale e su segmenti specifici come quelli legati ai rally automobilistici o al mototurismo. Allo studio anche operazioni per spingere sul Mice. La Tunisia garantisce un’offerta inimitabile per rapporto qualità-prezzo, è vicina e facilmente raggiungibile grazie ai collegamenti di Tunis Air e Nouvelair e ai numerosi voli charter”.

Fra i segmenti in via di sviluppo anche i soggiorni a lungo termine per i pensionati completi di assistenza medica, con un’offerta di attività collaterali che spazia dalla talassoterapia ad atelier di yoga o a corsi di mosaico.

Rinnovamento anche sul fronte della comunicazione: “Da settembre avremo una nuova agenzia che seguirà la promozione della Tunisia. Intanto, abbiamo in programma un grande evento che in ottobre, dopo TTG Travel Experience, porterà agenti di viaggi e tour operator a conoscere in diretta le potenzialità della ‘nuova Tunisia’ anche sotto il profilo dell’offerta di hotel de charme e del turismo esperienziale”.