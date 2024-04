Turkish chiude il 2023 con una capacità a +16%

Turkish segna un nuovo traguardo nel 2023. La compagnia, nonostante la difficile situazione internazionale, archivia l’anno con 83,4 milioni di passeggeri e un aumento della capacità pari al 16% rispetto all’anno precedente.

Ma da sottolineare in particolare la performance rispetto al 2019, che segna un aumento del 27% mentre il resto del mondo dei trasporti resta indietro del 12% sul pre-pandemia, come ricorda traveldailynews.com.

Ora il vettore ha come obiettivo il raggiungimento di quota 800 aeromobili in flotta entro il 2033. Nel 2023 è arrivato a 440, con in incremento nell’anno di 12 unità.