Campania: obiettivo Covid free per Capri, Ischia e Procida

12:00

Vaccinazioni a tappeto per mettere in sicurezza Capri, Ischia e Procida e riaccendere così la macchina del turismo in tempo per la stagione estiva. Prende il via il piano per le 'Isole Covid free' annunciato nei giorni scorsi dal presidente della Campania Vincenzo De Luca.

Un piano da almeno 60mila dosi che punta all'immunizzazione di tutti residenti nei comuni isolani del Golfo tra i 16 e i 69 anni. Secondo quanto riportato da repubblica.it, Capri partirà domani con le prime inoculazioni.



Gli sforzi per il turismo

Ma se nell'Isola Azzura la campagna vaccinale riguarderà circa 10mila persone, lo sforzo maggiore è richiesto per Ischia con una platea potenziale di circa 40mila vaccinandi. L'obiettivo è di completare le seconde dosi prima dell'inizio dell'estate.



Le altre località turistiche campane temono, peró, di rimanere escluse dalla campagna. "Fa bene De Luca a dare priorità alle vaccinazioni per il comparto turistico, ma oltre all'isola di Capri - ha avvertito il vicepresidente dell'Anci, Ciro Buonajuto - non vanno dimenticate le altre realtà come Ercolano, Pompei, la Penisola sorrentina, la Costiera amalfitana, il Cilento".



Amina D'Addario