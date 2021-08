Ryanair con Treviso e Prosecco Doc per la promozione del territorio

13:16

Il vino come motore per la ripresa del turismo. Parte da Treviso e dal suo aeroporto nel cuore del Prosecco, scalo che le 2019 ha visto transitare 3,2 milioni di persone, l'idea di un rilancio del territorio in partnership con Ryanair.

Il vettore, insieme al Comune e al Consorzio del Prosecco Doc supporta un progetto che coinvolge oggi 11 Paesi e punta sulla promozione delle eccellenze trevigiane. L'obiettivo è quello di calamitare visitatori di tutta Europa sfruttando appunto il potenziale dell'aeroporto e dei collegamenti offerti da Ryanair. Attraverso il sito della compagnia si potrà accedere alla piattaforma 'Try Somewhere New' per ricevere utili consigli di viaggio e stimolare così la domanda.



"Da sempre, e in varie forme, siamo vicini al nostro territorio e crediamo nelle enormi potenzialità che esso può ancora esprimere anche sul fronte turistico", ha commentato Luca Giavi, dg Consorzio del Prosecco Doc su winenews.it.



"Sono lieto di lanciare questa campagna promozionale in un momento in cui la ripresa del settore aereo è più importante che mai", conclude Eddie Wilson, ceo di Ryanair. "Questo spingerà le prenotazioni verso Treviso, che con due aeromobili Ryanair basati, è pronta per crescere ancora di più". G. G.