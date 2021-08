Ryanair lancia sei nuove rotte per l'inverno a Bologna

09:34

Sono sei le destinazioni internazionali che si aggiungeranno al network invernale di Ryanair su Bologna a partire dalla fine di ottobre con l’avvio dell’orario winter.

Il vettore low cost torna quindi a investire sul Marconi e mette sul piatto voli verso Agadir, Stoccolma, Fez, Norimberga, Santiago e Saragozza, tutti con una frequenza bisettimanale.



“Il rinnovato investimento di Ryanair, con l’apertura di nuove destinazioni ed il rafforzamento del suo network sull’aeroporto di Bologna – ha sottolineato il ceo del Marconi Nazareno Ventola -, rappresenta la prova tangibile dell’attrattività del nostro aeroporto e del suo bacino di utenza, pur in una fase certamente complessa per il settore aereo legata all’impatto della pandemia. In questa fase è essenziale “dare fiducia” al mercato, continuando a investire, ciascuno per la sua parte, in modo da cogliere tutte le opportunità e prepararsi per tempo alla fase di ripresa che arriverà”.