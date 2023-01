Musei civici di Venezia, aperture straordinarie per Carnevale

21:00

Dopo il successo di pubblico delle aperture speciali natalizie, i Musei civici di Venezia si apprestano a replicare per il Carnevale. I primi saranno il Museo Fortuny e la Galleria internazionale d'Arte Moderna di Ca' Pesaro, che accoglieranno i visitatori fino alle 21 di venerdì 17 e sabato 18 febbraio.



I due siti museali possono essere visitati con un biglietto unico, valido tre mesi e ridotto ai possessori di biglietto Trenitalia con destinazione Venezia.



Lunedì 20 e martedì 21 febbraio, ultimo giorno di carnevale, apertura straordinaria per tutti i Musei Civici e del centro Culturale Candiani.



Non mancheranno le attività laboratoriali creative proposte da MUVE Education e rivolte a famiglie con bimbi e ragazzi che coinvolgeranno i Musei di Casa Goldoni e la Galleria Internazionale d'Arte Moderna di Ca' Pesaro, prenotabili sul sito di MUVE. Resta disponibile su prenotazione per tutto il periodo di Carnevale l’offerta on-demand rivolta a scuole, adulti e famiglie.