Malta brucia i tempi. Immunità di gregge già raggiunta e riapertura ai turisti

10:33

Malta marcia spedita sulla via della ripartenza. Dopo essere stata la prima nazione ad aver iniziato a somministrare le vaccinazioni ai giovani dai 16 anni, è la prima nazione europea a raggiungere l’immunità di gregge, con il 70% della popolazione adulta vaccinata con almeno una dose e con il 42% della popolazione completamente vaccinata.



“Il fatto che Malta abbia raggiunto l’immunità di gregge dal Covid-19 è di fondamentale importanza per l'economia locale, in particolare per il settore del turismo. Il governo maltese ha scelto di investire fortemente sul piano vaccinale affiancandolo ad un calendario di misure restrittive che si stanno gradualmente, ma velocemente, allentando. Il nostro Paese rimarrà vigile nella lotta contro il virus, investendo con vigore nelle misure adottate dall’industria del turismo e assicurandosi al contempo che questa diventi veramente sostenibile nell'era post-pandemica" ha sottolineato il ministro del turismo e della tutela dei consumatori Clayton Bartolo.



Le date

"L'annuncio ci dà la giusta motivazione di cui tutti abbiamo bisogno, poiché siamo pronti a dare il benvenuto ai turisti a partire dal 1 giugno. Questo traguardo servirà sicuramente come ulteriore incentivo per i viaggiatori alla ricerca di una vacanza rilassante e, soprattutto, sicura", ha aggiunto Johann Buttigieg, ceo di Malta Tourism Authority.



“Con questo traguardo ci sentiamo di ribadire una volta di più che la sede italiana di Malta Tourism Authority è pronta a riportare l’operatività agli standard del passato, offrendo totale assistenza sia al trade che al consumatore finale. L’arcipelago maltese è una destinazione amica, che oggi più che mai ha le caratteristiche giuste per supportare la ripartenza ed il rilancio dei viaggi all’estero: tanti collegamenti diretti, vicinanza all’Italia e la forte collaborazione dimostrata dagli operatori locali, saranno aspetti fondamentali per ridare fiducia al comparto turistico e ripartire insieme” ha concluso Ester Tamasi, direttore Malta Tourism Authority Italia.