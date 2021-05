VisitMalta: la via dei podcast per raccontare il Paese

15:13

Belle da vedere e piacevoli da ascoltare: le isole maltesi si scoprono anche attraverso i podcast di VisitMalta che, disponibili gratuitamente sulle principali piattaforme di streaming (Spotify, iTunes e Google podcast) nonché all'interno della sezione 'Il Blog di Malta' presente sulla pagina ufficiale dell'ente del turismo, raccontano le bellezze del territorio.

Puntata dopo puntata viene trattato un tema diverso al fine di offrire ai visitatori un'anteprima dei sapori, delle spiagge, dei percorsi naturalistici, delle attrazioni culturali e degli eventi che rendono l'arcipelago maltese di grande appeal. E non solo in estate. A completare l'offerta delle pratiche guide, in linea con i contenuti dei podcast, scaricabili gratuitamente. L. F.