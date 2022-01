Insieme per la ripresa: Giamaica e Spagna siglano l'intesa a Fitur

11:33

Da un continente all’altro per cercare insieme la strategia vincente per uscire dalla crisi. Giamaica e Spagna hanno scelto il palcoscenico di Fitur per firmare un memorandum d'intesa per collaborare su vari aspetti dello sviluppo turistico e della trasformazione economica, in un momento particolarmente delicato per gli equilibri planetari.

L’intesa è il frutto di un incontro tenutosi durante al fiera spagnola tra il ministro del Turismo della Giamaica, Edmund Bartlett, e il suo omologo spagnolo, Reyes Maroto. “Il ministro Morato ed io – ha spiegato Bartlett - abbiamo discusso a lungo su varie aree di ripresa e sulla rivisitazione del turismo come motore di crescita e trasformazione economica”.



Il ruolo dell'Unwto

Tra gli argomenti di discussione anche il ruolo dell'Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite come istituzione fondamentale per garantire le pratiche necessarie alla riqualificazione del turismo soprattutto nei piccoli Paesi, che potrebbero avere maggiori difficoltà a riprendersi le entrate perse durante la pandemia.



Bartlett ha anche colto l'occasione per invitare il ministro Morato al primo Global Tourism Resilience Day della Giamaica, in programma per il 17 febbraio 2022 all'Expo mondiale di Dubai.