Fitur raddoppia i numeri, aumenta la componente internazionale

13:52

Oltre 110mila visitatori e 7mila aziende espositrici da 107 Paesi. Sono queste le cifre di Fitur, la 42esima Fiera Internazionale del Turismo di Madrid che si è conclusa ieri con il doppio di visitatori rispetto ai 62mila dello scorso anno.

Un bilancio “molto positivo”, anche se ancora lontano dai 255mila del pre-pandemia, come spiega ad Agenzia Nova la direttrice della fiera Maria Valcarce, aggiungendo che il modello ibrido che combina la partecipazione in presenza a quella da remoto grazie al digitale ha permesso alla piattaforma FiturLiveconnect di avere più di 33mila utenti, il 10% in più del previsto.



Rappresentanti di 107 Paesi hanno partecipato a questa edizione, il che significa che la "variabile internazionale" della fiera era "molto presente", ha sottolineato ancora Valcarce.