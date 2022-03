Vietnam: riparte la macchina del turismo

09:42

Il Vietnam riapre le porte ai turisti di tutto il mondo. Al momento gli unici requisiti richiesti sono l’esito negativo al tampone molecolare (test PCR) 72 ore prima della partenza o al test antigenico 24 ore prima della partenza.

Nel comunicato stampa ufficiale, non si fa menzione della necessità di mostrare il certificato di vaccinazione Covid, ma è chiaro è che i viaggiatori completamente vaccinati avranno diritto all’ingresso e potranno circolare senza problemi.



L’Italia fa parte dei 13 paesi esentati dal visto (per i primi 15 giorni di permanenza in Vietnam). I bambini sotto i 2 anni di età possono fare ingresso in Vietnam senza tampone, mentre quelli di età compresa tra 2 e 12 anni devono sottoporsi ai test prima della partenza. M. T.