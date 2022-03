Meliá si espande in Vietnam, accordo con Vinpearl per 12 hotel

10:12

Meliá Hotels International punta ad acquisire una posizione dominante in Vietnam attraverso una nuova collaborazione con il più grande operatore locale, ossia Vinpearl.

Secondo gli accordi, Meliá si occuperà della gestione di 12 hotel e resort che si sommeranno alle proprietà già presenti nel portfolio del brand. In questo modo, come riporta travelmole.com, guardando al numero di camere la catena conquisterà il secondo posto tra i gruppi alberghieri presenti nel Paese asiatico. Infine, in virtù della partnership siglata dalle due aziende, le strutture verranno identificate come Meliá Vinpearl Hotels.

Gaia Guarino