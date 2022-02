Meliá prepara l’estate, via al recruiting per 1.200 posizioni alle Baleari

21:00

In vista della stagione estiva è partito il recruiting di Meliá Hotels International che, per le sue trenta strutture a Maiorca, Minorca e Ibiza, è in cerca solo alle Baleari di 1.200 persone in tutte le posizioni, da quelle dirigenziali a quelle operative. Due le giornate di recruiting a Palma e Calvià, previste per domani e per il 23 febbraio.

I candidati, spiega Preferente, verranno intervistati personalmente e, inoltre, parteciperanno a diversi meeting di gruppo dove verranno a conoscenza delle opportunità di sviluppo e crescita dell'azienda.



Tutti gli interessati possono consultare le offerte di lavoro disponibili negli hotel di Maiorca, Minorca e Ibiza, nella sezione Meliá Careers sul sito web della catena.