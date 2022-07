Viaggi all’estero: Alberto Angela illustra i nuovi strumenti della Farnesina

10:31

Pubblicità





È Alberto Angela il volto di #Ripartiamoinsicurezza, la nuova campagna con cui il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria intendono promuovere i nuovi strumenti dell’Unità di Crisi della Farnesina per supportare e tutelare gli italiani in viaggio all’estero.



In un video - disponibile sui social e presto in rotazione sui canali Rai - il divulgatore più popolare della televisione italiana illustra il rinnovato portale ViaggiareSicuri e i servizi digitali ora disponibili anche sull’app IO di Pago Pa.



Il video completo nel player in alto