Washington Post: “Italia meta dell’anno per gli americani”

11:43

L’Italia è la destinazione più ambita dagli americani per il 2023. A dirlo è il Washington Post, che ha condotto un’indagine sui turisti d’oltreoceano, analizzando i trend di viaggio del nuovo anno.

La Penisola si conferma la meta più amata e più desiderata per una vacanza, grazie al suo ricco patrimonio storico, culturale, paesaggistico ed enogastronomico.



L’attenzione dei viaggiatori amerciani - riporta siviaggia.it - si concentra sulle località più turistiche come la Costiera Amalfitana, il lago di Como, la Toscana, la Puglia e la Sicilia. Ma cresce la curiosità per i piccoli borghi e per quelle destinazioni in cui è possibile trovare tradizioni e gli aspetti più autentici della cultura italiana.



Allargando lo sguardo, il continente europeo si conferma la top destination degli americani. Dopo l’Italia infatti figurano la Grecia, il Portogallo e il Regno Unito. Ma cresce anche l’interesse per l’Asia, in particolare per il Giappone.



Molto ambite anche la Thailandia, Bali e il Vietnam. Seguono i Caraibi, il Sudamerica e l’Africa.