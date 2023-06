Hong Kong oltre quota 10 milioni di turisti nel 2023

15:36

Anche Hong Kong rialza la testa. La destinazione ha raggiunto, nei primi 5 mesi del 2023, quota 10 milioni di turisti.

Tuttavia, come riporta travelmole.com l'Hong Kong Tourism Board teme che la mancanza di voli internazionali possa rallentare la ripresa nei prossimi mesi.



Ad accelerare sono soprattutto i flussi dalla terraferma e dal Sud-Est asiatico, che hanno recuperato il 60% del traffico pre-Covid.



Le autorità hanno confermato che collaboreranno con le piattaforme di viaggio basate in Cina per promuovere i viaggi in treno ad alta velocità.