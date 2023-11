Antigua e Barbuda, i Caraibi ‘alternativi’ cercano gli italiani

di Gaia Guarino

Antigua e Barbuda: due isole, un’unica destinazione. È così che l’ente del turismo racconta la meta. “Vogliamo che i turisti le visitino entrambe”, sottolinea Cherrie Osborne, director of Tourism Uk & Europe di Antigua & Barbuda Tourism Authority, in occasione della convention organizzata con i t.o. italiani a Palazzo di Varignana. “Inoltre, incoraggiamo le persone a uscire dai resort ed entrare in contatto con la community locale, siamo una meta sicura e ci si può spostare anche autonomamente”.

Grande è l’attenzione rivolta oggi al nostro mercato, in particolare al target viaggi di nozze che rimane il segmento principale. Per tale ragione, cruciale è il ruolo delle adv e il lavoro portato avanti con la distribuzione del Sud Italia, storicamente fornita di una clientela che per la propria luna di miele ricerca il prodotto Caraibi, non di rado come estensione mare degli Stati Uniti. Parallelamente, proseguono le iniziative di co-marketing con i t.o., dopo le attività di successo con Alpitour, Alidays e Naar.



I collegamenti

“Prima della pandemia avevamo un volo diretto Neos”, spiega Osborne. “Adesso, suggeriamo - per esempio - di volare via Londra con British Airways che opera da Gatwick 6 volte a settimana, oppure via Usa”.



Rilevante, in ultimo, è il settore crocieristico che nel 2025, potrà godere di un nuovo terminal. “C’è sempre un’ottima ragione per prenotare un soggiorno da noi”, conclude Osborne. “Il nostro calendario è ricco di eventi e ogni stagione è quella giusta per vivere la bellezza di una vacanza tra le nostre isole”.