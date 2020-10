Fruit Viaggi: Donato Garcea nuovo responsabile prodotto Italia

15:36

Proseguono gli investimenti di Fruit Viaggi sul prodotto Italia. Dopo le new entry in programmazione con l’ingresso di 4 nuove strutture, ora il tour operator investe sulle risorse umane. L’azienda ha infatti nominato Donato Garcea (nella foto) come responsabile del prodotto Italia.

“Siamo molto lieti dell’ingresso in azienda di Donato Gracea – ha spiegato l’amministratore unico Cesare Landi -, una nuova figura, un manager che vanta una lunga esperienza e che supporterà il piano di investimenti che stiamo mettendo in atto”.



Fruit Viaggi proseguirà ora nella ricerca di nuovo strutture da inserire in portfolio dopo avere inserito in Campania il Medea Beach Resort a Paestum Agropoli e il Coral Beach di Paestum. A questi si associano lo Sporting Club a Cefalù e il Messapia Hotel a Santa Maria di Leuca.