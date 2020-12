Cunard annulla le crociere fino all’estate 2021

15:41

Cunard ha cancellato altre crociere sulla Queen Mary 2 e sulla Queen Elizabeth, che riprenderanno a navigare la prossima estate.

Le cancellazioni riguardano i viaggi della Queen Mary 2 fino al 28 maggio incluso e i viaggi della Queen Elizabeth fino al 4 giugno incluso. Le partenze sulla Queen Victoria rimangono inalterate e dovrebbero riprendere il 17 maggio.



Come riportato da Travelmole, gli ospiti che hanno annullato il viaggio riceveranno automaticamente un credito Future Cruise del 125%, più un ulteriore 25% su qualsiasi importo pagato per un viaggio futuro.

Il credito, a eccezione di quanti chiederanno il rimborso, può essere utilizzato su qualsiasi nuova prenotazione effettuata entro la fine di dicembre 2021 e su qualsiasi viaggio disponibile al momento della prenotazione. Le crociere sono attualmente disponibili fino all'inizio del 2023.



Il presidente di Cunard Simon Palethorpe ha dichiarato: "La nostra estensione dello stop alle operazioni è il risultato delle restrizioni in corso alle crociere nel Regno Unito e in tutto il mondo".