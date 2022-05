Palermo ha un nuovo terminal crociere: inaugurata la struttura da 40 milioni

19:30

Un investimento da 40 milioni per far rinascere l’antica stazione marittima di Palermo e trasformarla nel nuovo Palermo Cruise Terminal. È stata inaugurata ieri la struttura che mantiene sostanzialmente invariato l’aspetto esteriore della storica stazione ma che vede gli interni completamente rinnovati.

Come riporta palermotoday.it, il nuovo terminal crociere del capoluogo siciliano svolgerà un ruolo strategico per la mobilità del turismo e per l’economia dell’Isola.



Il primo progetto per la ristrutturazione è datato 2009, ma l’idea iniziale è poi stata modificata tenendo anche conto delle evoluzioni normative. Il progetto fa parte del piano di revisione del waterfront, volto ad armonizzare la struttura con il tessuto cittadino, sempre con un occhio alla funzionalità.