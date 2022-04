Volotea, decolla il nuovo volo da Palermo a Deauville

14:23

Volotea inaugura oggi il nuovo volo che collegherà il Falcone e Borsellino a Deavuille. La nuova rotta ha una frequenza settimanale e va ad aggiugersi alle numerose ripartenze di aprile sullo scalo di Palermo. Oggi riparte anche la tratta verso Lione, mentre sono già ripresi i collegamenti su Nantes, Strasburgo e Napoli.

In totale, come sottolineato in una nota, su Palermo Volotea opera 13 rotte di cui 5 domestiche (verso Ancoa, Napoli, Olbia, Venezia e Verona) e 8 all’estero (Atene, Zante e le già citaste Deavuille, Lille, Lione, Nantes, Nizza e Strasburgo).



“La Sicilia rappresenta per Volotea un mercato strategico importante e siamo davvero orgogliosi di inaugurare a Palermo il nuovo collegamento alla volta di Deauville” è il commento di Valeria Rebasti, country manager Italy & southeastern Europe di Volotea. Che aggiunge: “L’avvio di questo collegamento, unitamente alle ripartenze per Lione, Nantes e Strasburgo – senza dimenticare Napoli -, riconferma l’impegno di Volotea nell’offrire un ventaglio di destinazioni sempre più ampio. Allo stesso tempo, con l’avvicinarsi dell’estate, puntiamo a sostenere l’economia del territorio regionale, favorendo il traffico di turisti incoming, desiderosi di visitare Palermo e l’intera Isola”.