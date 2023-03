Somewhere e Federalberghi Torino, accordo per l'incoming

12:35

Definire nuove strategie di co-marketing per incentivare l’incoming a Torino. Questo l’obiettivo dell’accordo firmato dal tour operator Somewhere Tour&Events, specializzato in pacchetti turistici nel capoluogo piemontese, con Federalberghi Torino.

Un’intesa che porterà alla progettazione e realizzazione di proposte turistiche aggregate ed esperienziali. “Federalberghi Torino - dichiara il presidente Fabio Borio - ha da anni intrapreso un percorso finalizzato ad ampliare sempre di più la gamma di proposte turistiche a disposizione dei clienti che soggiornano nelle nostre strutture per visitare la città; questo perché riteniamo che siano sempre più vari i tipi di turismo che insistono sulle nostre destinazioni e che, per intercettare nuovi turisti, sia indispensabile aggiornare e adattare costantemente l’offerta”.



“Siamo dunque molto contenti – aggiunge - di poter collaborare con Somewhere Tour, che negli ultimi 25 anni ha saputo far apprezzare, attraverso i propri tour, lati e aspetti di Torino nascosti e poco conosciuti”.



Tour dedicati ed esclusivi

Le due realtà collaboreranno per offrire a visitatori e turisti la possibilità di scoprire la città anche attraverso tour dedicati ed esclusivi a un prezzo vantaggioso che verranno promossi mediante opportune azioni di comarketing e coinvolgendo associati e rispettivi partner.



“Il mondo del turismo - afferma Laura Audi, founder e direttore tecnico di Somewhere Tour Operator - è in continuo divenire e sempre di più le strutture ricettive e i tour operator devono collaborare per lavorare sul marketing turistico della destinazione unendo idee, progettualità e competenze. In questo senso, la nostra collaborazione con Federalberghi rappresenta un esempio virtuoso della volontà continua di rafforzare la propria presenza nel mercato dell’imprenditoria turistica e di valorizzare sempre più Torino come destinazione a livello nazionale ed internazionale”.



Per favorire la miglior diffusione delle caratteristiche dell’accordo il 5 aprile prossimo Somewhere Tour Operator e FedTo offriranno agli associati la visita guidata a Torino Magica®, uno dei prodotti di punta del tour operator insieme all’altrettanto conosciuto Torino Sotterranea®.