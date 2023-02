Volotea, al via a maggio il Parigi-Torino

12:01

Volotea annuncia una nuova rotta sullo scalo di Torino: dal 26 maggio decollerà infatti il collegamento verso Parigi-Orly, che conterà due frequenze settimanali, con voli ogni lunedì e venerdì.

Sempre su Caselle, inoltre, la compagnia low cost annuncia la ripresa di alcuni voli su Sardegna e Sicilia: si tratta nello specifico dei collegamenti diretti a Palermo, Alghero e Lampedusa.



In totale, per il 2023 l'offerta di Volotea su Torino comprende 7 destinazioni, di cui 6 italiane e una all'estero, per un totale di 1.470 voli e 250mila posti disponibili.