Ecoluxury Retreats of the World, tre new entry in Valle D’Aosta

14:22

Triplo colpo in Valle d’Aosta per Ecoluxury Retreats of the World con l’ingresso in portfolio del Bellevue Hotel & Spa di Cogne, dello Chalet Resort Au Coeur des Neiges a Courmayeur e l’Hotel Hermitage di Breuil Cervinia.

“La Valle d’Aosta è una regione affascinante, ricca di tradizioni e immense bellezze naturali che necessitano di essere preservate con cura - sottolinea Enrico Ducrot ceo di Ecoluxury e a.d. di Viaggi dell’Elefante -. Poter proporre nella collection Ecoluxury Retreats of the World tre rappresentanti dell’ospitalità di alto livello impegnate sul proprio territorio è l’esempio migliore di come il far rete tra imprenditori sia fondamentale per far sì che il territorio possa massimizzare i benefici che il turismo può garantire in maniera trasversale”.



Tutte e tre le strutture sono perfettamente radicate nella tradizione della regione e pongono una particolare attenzione all’impatto ambientale e alla biodiversità del territorio.