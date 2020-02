12:15

Fatturato da 324 milioni di euro, in aumento dell’11 per cento, un ebitda da 4,5 milioni e la crescita del numero di dipendenti, salito da quota 521 a 624. Suonano come una boccata d’ossigeno per il trasporto aereo italiano i numeri del bilancio 2019 di Blue Panorama dopo le recenti vicende di Air Italy e di Ernest.

Il vettore del Gruppo Uvet archivia un anno condito, oltre che dalle cifre positive, anche di novità: in primis l’ingresso in flotta di 4 B737 Next generation, che hanno consentito di espandere il network portandolo a 50 tratte su 4 Continenti e con una forte presenza nei collegamenti su Cuba, Albania e Grecia. Tra le new entry dell’anno anche il lancio di Blue, il primo assistente virtuale multilingue, sviluppato completamente in Italia.



Per la compagnia si apre ora un 2020 di grandi attese, la prima delle quali legate al lancio del nuovo brand Luke Air, annunciato lo scorso autunno nel corso del BizTravelForum, con l’arrivo dei primi tre A330 con la nuova livrea. Un progetto fortemente voluto dal presidente di Uvet Luca Patanè, che nel corso della presentazione aveva spiegato di averci voluto mettere la faccia in prima persona.