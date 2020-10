Due offerte per rilevare Jet Airways: i creditori chiamati al voto

14:48

Potrebbe decidersi in questi giorni il destino di Jet Airways. La compagnia messa a terra ormai da un anno e mezzo e con solo 12 aerei rimasti in flotta ha infatti ricevuto due proposte di acquisto da parte di due consorzi, il primo composto da Kalrock Capital e Murari Lal Jalan e il secondo da Big Charter, Flight Simulation Technique Centre e Imperial Capital Investments.

Secondo quanto riportato da Simpleflying, i creditori della compagnia aerea indiana sono stati chiamati a esprimersi sulle due proposte e hanno ora una settimana per accettare o rifiutare le offerte.



Quanto al possibile ritorno in volo della compagnia nel Paese rimangono ancora dubbi: a parte i 12 aerei in flotta è al momento sconosciuto se e quanti slot sono rimasti al vettore.