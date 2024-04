Universal Air, 4 nuove rotte da Malta: 2 in Italia

Cagliari, Perugia, Nizza e Praga sono le nuove 4 destinazioni lanciate da Universal Air dalla sua base di Malta per l’estate. Le nuove rotte si vanno ad affiancare all’attuale programmazione che collega Malta con Atene e Corfù in Grecia, Ibiza, Palermo e Pécs in Ungheria.

L'orario estivo sarà attivo da maggio a ottobre con voli operanti da Malta a Corfù e Palermo tre volte a settimana, con voli bisettimanali per Nizza, Atene, Ibiza e Perugia e voli settimanali da Malta a Cagliari e Praga e tra Praga e Cagliari.

“L’introduzione di nuove rotte è molto più che una semplice aggiunta di destinazioni; riguarda la connessione di culture, la facilitazione di opportunità di business e la promozione di relazioni che trascendono i confini – dice il ceo di Universal Air Simon Cook -. Siamo entusiasti del potenziale che queste nuove rotte offrono ai viaggiatori d’affari e di piacere, all’industria del turismo e all’impatto economico più ampio per ciascuna destinazione”.