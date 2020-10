Ryanair, al via da dicembre il Trieste-Palermo

08:00

Sarà attiva dal primo dicembre la nuova rotta Ryanair che collegherà Trieste a Palermo. La compagnia aerea irlandese ha annunciato oggi l’attivazione del nuovo servizio invernale, che sarà operato con due frequenze a settimana.

L’operativo invernale della low cost da e per l’aeroporto di Trieste include anche voli per Bari, Cagliari, Catania, Napoli, Palermo e Londra Stansted.



“Siamo lieti di annunciare 1 nuova rotta nazionale in Italia, operativa a partire dal 1° dicembre 2020. L’Italia è uno dei maggiori mercati di Ryanair e vogliamo continuare a sostenere la ripresa economica, la connettività regionale e il turismo in tutto il Paese”, ha commentato Jason Mc Guinnes, direttore commerciale di Ryanair.



"É strategico, in questo particolare periodo per il traporto aereo, sviluppare il mercato domestico – aggiunge Marco Consalvo, amministratore delegato di Trieste Airport -: questa nuova rotta amplierà ulteriormente il portafoglio di destinazioni domestiche servite da Trieste Airport: Ryanair collegherà da questa stagione invernale, oltre a Palermo, le città di Napoli, Bari, Catania e Cagliari. Siamo fortemente convinti del potenziale di questo collegamento, che potrà progressivamente incrementare i flussi tra la nostra regione e la Sicilia.”