Wilson, Ryanair: “Così faremo ripartire il turismo in Sicilia”

di Amina D'Addario

10:33

Abolire le tasse municipali nei prossimi due anni “per far ripartire il turismo siciliano e portare i passeggeri da 7 a 11 milioni l'anno”. Per l'amministratore delegato di Ryanair, Eddie Wilson, è questa la strada per sfruttare appieno il potenziale dell'isola tricolore.

“Palermo - ha spiegato il manager in un'intervista a repubblica.it - si può trasformare in una destinazione da fine settimana per tutto l'anno. Ma la politica deve fare la sua parte, altrimenti il mercato siciliano non potrà decollare”.



Una questione di tasse

A inibire gli investimenti, secondo il braccio destro di Michael O'Leary, le tasse municipali. “Per una compagnia che vende biglietti mediamente a 37 euro è un grosso freno. La proposta che abbiamo fatto alla Regione e al Governo centrale è chiara: azzeratele per due anni e nel prossimo triennio in Sicilia i passeggeri aumenteranno”.



Sulle prospettive future dello scalo di Trapani, il manager si è detto poi “convinto che possa tornare a crescere, il presidente della società di gestione Salvatore Ombra - ha aggiunto - è molto orientato al business e vuole che la base sia ripristinata”.