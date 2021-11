Trasporto aereo, Europa più ottimista: traffico al 73% rispetto al 2019

12:00

I dati Eurocontrol ora lo certificano: la curva di risalita del traffico aereo del Vecchio Continente prosegue. E nel mese di ottobre raggiunge quello che era stato prospettato come lo scenario più ottimistico, raggiungendo il 73 per cento dei livelli pre pandemia.

Se confrontato con i due mesi precedenti il miglioramento su settembre di tre punti percentuali, ma è anche superiore a quello di agosto, che si era attestato al 71 per cento nonostante il buon andamento della domanda per l’alta stagione estiva.



Sulle previsioni per i mesi a seguire, riporta Preferente, resta però ancora difficile sbilanciarsi anche perché il trend delle prenotazioni si mantiene sottodata e le incertezze rimangono considerata la risalita della curva dei contagi in alcune aree. Le previsioni più ottimistiche, comunque, confidano che per il mese di dicembre si possa arrivare al 90 per cento rispetto al 2019. Ma sarà, se raggiunto, solo un fuoco di paglia.