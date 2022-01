Delta su Ita: “Monitoriamo gli sviluppi dell’offerta Msc-Lufthansa”

09:16

La partita tra Msc, Lufthansa e Ita Airways non lascia indifferente Delta Air Lines. La compagnia che nei giorni scorsi, attraverso le parole del ceo Ed Bastian, aveva spiegato di non avere “nessun piano di investimento” nel vettore tricolore, nelle ultime ore ha riferito all’Adnkronos di “essere in contatto costante con i vertici di Ita Airways” e di “monitorare gli sviluppi a seguito della manifestazione di interesse da parte del gruppo Msc e di Lufthansa per acquisire una partecipazione di maggioranza nella compagnia italiana".



Il vettore di Atlanta ha anche ribadito di avere “una lunga storia con l'ex Alitalia” e di avere stretto una partnership con Ita Airways che “Delta si impegna a rafforzare". Questo vuol dire che l’ipotesi di Delta quale partner internazionale torna ora in pista?



Non proprio. Ma se in primavera Msc e Lufthansa dovessero trovare una quadra con la squadra di Altavilla, la permanenza dell’aviolinea tricolore in SkyTeam, che fa capo a Delta e a Air France-Klm, potrebbe essere messa in discussione.

Amina D'Addario