15:55

Le restrizioni degli ultimi due anni non hanno spento la voglia di viaggiare. Iata segnala che l’allentamento delle restrizioni si sta accompagnando a una ripresa delle vendite di biglietti aerei, che hanno superato addirittura i dati del 2019.

Per i voli internazionali, come riporta travelmole.com, l’aumento è dell’11% per il periodo tra il 25 gennaio e l’8 febbraio rispetto allo stesso periodo del 2019.



Willie Walsh (nella foto), direttore generale dell’associazione delle compagnie aeree, commenta: "Lo slancio verso la normalizzazione del traffico sta crescendo. I viaggiatori vaccinati possono viaggiare molto di più e con meno problemi rispetto anche a poche settimane fa. Questo sta dando sicurezza nell’acquisto dei biglietti a sempre più clienti”.



Secondo i dati di Iata, 18 mercati sono aperti ai viaggiatori vaccinati senza quarantena o test, mentre 28 sono aperti senza quarantena ma con test o altri tipi di restrizioni.