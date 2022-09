United investe nei taxi elettrici: obiettivo debutto nel 2026

12:35

Un investimento di 15 milioni di dollari per promuovere i taxi volanti elettrici. È la nuova scommessa lanciata da United, che ha stretto un accordo con Eve Air Mobility per lanciare il sistema di trasporto volante elettrico per la mobilità urbana.

In base all'accordo con Eve Air Mobility, si legge su Travelpulse, United intende lavorare su futuri progetti eVTOLs, inclusi studi sullo sviluppo, l'uso e l'applicazione degli aerei di Eve e l'ecosistema della mobilità aerea urbana.



"Il nostro accordo con Eve evidenzia la nostra fiducia nel mercato della mobilità aerea urbana e funge da altro importante punto di riferimento per il nostro obiettivo di zero emissioni nette di carbonio entro il 2050, senza utilizzare le compensazioni tradizionali" dice il responsabile Ventures di United Michael Leskinen.



Con un'autonomia di 60 miglia (oltre 95 chilometri), i veicoli elettrici volanti di Eve hanno il potenziale non solo per offrire un pendolarismo sostenibile, ma anche per ridurre i livelli di rumore del 90% rispetto agli attuali velivoli convenzionali. Eve sta anche creando una nuova soluzione di gestione del traffico aereo.



"Insieme, crediamo che la nostra suite di tecnologie per l'energia pulita rivoluzionerà il trasporto aereo come lo conosciamo e fungerà da catalizzatore per l'industria aeronautica per muoversi verso un futuro sostenibile", ha affermato Leskinen.