Lufthansa: completata la vendita delle quote in mano allo Stato

11:58

L’uscita dello stato da Lufthansa si è completata. Si chiude così il capitolo della presenza attraverso il Fondo di stabilizzazione economica tedesco, iniziata con il prestito ponte avvenuto in piena pandemia: l’ultimo atto è stata la vendita a investitori internazionali del rimanente 9,92 per cento. Un’operazione che, tra l’altro, ha consentito allo stato di guadagnare una cifra ingente, circa 760 milioni di euro.

Piena soddisfazione per la conclusione positiva del processo è stata espressa dal ceo di Lufthansa Group, Carsten Spohr, che sin dall’inizio del prestito aveva espresso la volontà di restituire al più presto la cifra per consentire alla compagnia di tornare a essere interamente privata e quindi maggiormente autonoma nelle scelte strategiche e di crescita.



“Lufthansa è ancora una volta completamente in mani private – ha poi aggiunto il top manager -. Tutti i dipendenti Lufthansa in tutto il mondo continueranno a lavorare sodo per rafforzare la nostra posizione tra i principali gruppi di compagnie aeree del mondo, ad esempio attraverso un prodotto premium ad ampia base e un'offensiva di qualità”.