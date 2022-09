Trenitalia green partner di Terra Madre-Salone del Gusto

21:00

Trenitalia supporta Terra Madre-Salone del Gusto. La società del Gruppo Fs è green partner della manifestazione dedicata al cibo e alle politiche alimentari in scena a Torino da oggi fino al 26 settembre.

Oltre a incoraggiare la mobilità sostenibile verso la città con i treni del Servizio Ferroviario Metropolitano e i regionali veloci che collegano il capoluogo piemontese con Milano, Genova, Cuneo e Savona e con Aosta, l’azienda garantisce promozioni dedicate a chi sceglie il treno per partecipare agli eventi in programma, nonché offerte sulle novità di Slow Food Editore e presso l’Enoteca di Banca del Vino ai possessori di biglietto singolo o di un abbonamento regionale, sovraregionale o integrato Formula.



La partnership di Trenitalia con Terra Madre conferma l’impegno di Fs nel campo della sostenibilità, in linea con gli obiettivi del Piano Industriale del Gruppo.