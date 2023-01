Saudi Arabian Airlines sempre più ‘green’: i progetti

21:00

Saudi Arabian Airlines investe per un futuro ‘green’. La compagnia aerea ambisce a raggiungere il primato nel settore dei viaggi sostenibili. Un obiettivo che intende perseguire impegnandosi in una serie di progetti sostenibili e nuove iniziative ecologiche.

A partire dal Green Points Program. Il vettore ha introdotto sui voli il programma Green Points, che offre agli ospiti la possibilità di viaggiare con meno bagagli.



Un anno fa il vettore ha avviato l’iniziativa Voluntary Carbon con la quale si impegna a ridurre le emissioni di carbonio.



La Sustainability Flight Challenge ha lo scopo di ridurre, invece, tutte le emissioni, coinvolgendo attivamente i clienti attraverso un loro feedback.



Tra i progetti più recenti, in collaborazione con la startup Lilium di Monaco di Baviera, Saudia ha investito in eVTOL, una rete intelligente di taxi aerei in Arabia Saudita, mirando a promuovere il turismo sostenibile nel Paese.



Infine, il vettore è partner ufficiale della prima serie di corse automobilistiche elettriche Formula E.