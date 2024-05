Mangia’s, ad altri tre resort la certificazione per l’ecosostenibilità

Altri tre resort Mangia’s si aggiungono a quelli del gruppo che hanno ottenuto la certificazione BREEAM In-Use ‘Very Good’, rilasciata dall’ente di certificazione BRE che premia l’edilizia sostenibile. Stiamo parlando delle strutture di Brucoli, (SR), Selinunte (AG) e Santa Teresa (SS), che rappresentano un ulteriore passo in avanti nel percorso di Mangia’s nella creazione di valore in ambito Esg dopo aver ottenuto, lo scorso 15 gennaio, la certificazione per Mangia’s Torre del Barone Resort & SPA.

Grande attenzione all’impatto ambientale

BREEAM, acronimo che unisce le sigle BRE (Building Research Establishment) ed EAM (Environmental Assessment Method) è tra le più importanti certificazioni ambientali e certificare un edificio con l’ente britannico significa garantirne un basso impatto ambientale, l’impiego di procedimenti e materiali ecosostenibili, un’attenzione particolare alle innovazioni edilizie e progettuali in direzione green, una qualità edilizia superiore rispetto agli standard legislativi, l’abbattimento dei costi di manutenzione e gestione e alti standard di comfort interni.

Mangia’s Brucoli, Sicily, Autograph Collection Hotels, in provincia di Siracusa, si distingue proprio anche per l’attenzione all’impatto ambientale. Immerso nel verde e protetto da un’insenatura naturale, è dotato di 402 camere, cinque ristoranti, due bar, tre piscine, campi sportivi per praticare tennis, padel, football, volley e basket, oltre a un miniclub per bambini e ragazzi.

Il Mangia’s Selinunte Resort, Sicily, è a pochi passi dal parco archeologico di Selinunte e della Riserva Naturale Foce del Fiume Belice e Dune limitrofe. Ha 187 camere e offre agli ospiti una food experience che è un vero e proprio viaggio tra le migliori ricette della cucina italiana e i sapori internazionali, grazie alla creatività degli chef, a momenti coinvolgenti di showcooking e alla presenza di numerosi bar e ristoranti. La sua spiaggia è immersa nella riserva naturale del Belice.

Infine il Mangia’s Santa Teresa Sardinia, Curio Collection by Hilton è un resort esclusivo sulla costa Nord della Sardegna. Le 199 camere sono state tutte recentemente rinnovate, con uno stile architettonico che richiama quello arabo. Propone diverse attività sportive e nei suoi diversi ristoranti si può gustare una cucina che spazia dai sapori dell’Italia a quelli internazionali.