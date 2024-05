Viaggialdo propone l’Anastasia Village di Mykonos sul mercato italiano

Si chiama Anastasia Village Hotel ed è la nuova esclusiva Viaggialdo per il mercato italiano per l’estate 2024. Il t.o. punta dunque su Mykonos con una struttura completamente rinnovata a ridosso della suggestiva spiaggia di Kalafatis.



“L’Anastasia Village Hotel si caratterizza per le sue camere a soli 40 metri dal mare e i suoi celebri ristoranti Spilia e Agia Anna, rappresentando una scelta perfetta per tutti coloro che desiderano immergersi nelle atmosfere di quest’isola greca in totale relax”, commenta Elisa Sebastianelli, a.d. di Viaggialdo.

Situato a soli 12,3 km dall’aeroporto e dotato di 85 bungalow, l’hotel soddisfa le esigenze di ogni tipo di clientela, dalle coppie alle famiglie con un’idea di ‘home away from home’ che permette di sentirsi come a casa ma a due passi dal Mar Egeo, per un viaggio destinato a diventare memorabile.