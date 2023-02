Emirates incrementa i collegamenti su Il Cairo

11:55

Dal 29 ottobre Emirates aumenterà le sue operazioni da e per Il Cairo fino ad arrivare a 28 voli settimanali.

La spinta operativa vedrà Emirates operare quattro voli giornalieri, tre volte al giorno con l'A380 e un servizio giornaliero con il Boeing 777. I servizi aggiuntivi e l'aggiornamento della capacità dei posti sulla rotta Dubai-Il Cairo contribuiranno a soddisfare l'elevata domanda da e per la capitale egiziana e sosterranno la ripartenza del turismo del Paese con l'aggiunta di oltre 2mila 200 posti settimanali in ciascuna direzione.



Emirates ha avviato le operazioni per Il Cairo nell'aprile 1986 con tre voli a settimana e da allora ha trasportato 9,6 milioni di passeggeri da e per la capitale egiziana. Le operazioni sono cresciute costantemente con aumenti sia della frequenza che della capacità tra Il Cairo e Dubai per soddisfare la domanda dei clienti. Oggi, Emirates opera 25 voli settimanali tra Il Cairo e Dubai.