Trieste, 16 destinazioni per il network estivo dell’aeroporto

08:00

Saranno 16 le rotte operate sull’aeroporto di Trieste durante la stagione estiva. La programmazione prevede tre novità rispetto allo scorso anno con l’avvio dei voli su Barcellona e Dublino inaugurati la settimana scorsa, e il collegamento su Tirana, che opererà dal 3 luglio.

“La stagione è partita dando già segnali soddisfacenti, soprattutto il Dublino ha superato le nostre attese - afferma l’ammistratore delegato Marco Consalvo – con un incoming che stimiamo si potrà attestare sulle 25.000 presenze di turisti irlandesi nei 9 mesi di operatività del 2023. Stanno andando molto bene anche le prenotazioni su Barcellona”.



Ryanair si conferma protagonista sullo scalo e aumenta significativamente l’offerta dei collegamenti dallo scalo regionale; alle due nuove rotte si aggiunge la ripartenza del collegamento per Bruxelles Charleroi, l’incremento del numero di voli rispetto l’estate scorsa per Bari, Catania, Napoli, Palermo, Valencia e le conferme dei voli per Cagliari, Londra e Malta, per un totale di 11 destinazioni.