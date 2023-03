Friuli Venezia Giulia: 100 milioni per l'antico porto di Trieste

21:00

Ammonta a 100 milioni l’investimento della Regione Friuli Venezia Giulia per riqualificare l’antico porto settecentesco di Trieste trasformandolo in un polo multifunzionale dove si trasferiranno, nel 2025, anche gli oltre mille dipendenti delle attuali 12 sedi regionali.

Interessata ai lavori è una superficie di 66 ettari fronte mare, dal Canale di Ponte Rosso nel cuore della città all’area balneare di Barcola, in un susseguirsi di grandi volumi edilizi, originariamente adibiti a magazzino o deposito per le merci.



Un progetto unico, per dimensioni, nel panorama attuale europeo, ma che – come spiega ilsole24ore.com - ricorda quanto realizzato ad Amburgo o Oslo con il restauro di aree portuali. “Un’occasione - sottolinea Lydia Alessio-Vernì, direttrice generale in Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa (ente dedicato ad attrazione investimenti e accompagnamento delle imprese) - di riqualificazione urbana e insieme opportunità di valorizzazione che rende l’area strategica per trainare l’attrazione di investimenti verso l’intera regione”.