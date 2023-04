Crisi Sas Scandinavian dopo il crollo in Borsa: le prossime mosse per tornare in pista

12:29

Sotto i riflettori adesso finisce Sas. Il vettore scandinavo continua ad attraversare una fase di crisi profonda dal punto di vista economico e tutti i piani sin qui messi in campo per ripianare i debiti all’interno del programma relativo al Chapter 11 i risultati al momento stentano ad arrivare, come dimostrano le ulteriori perdite fatte registrare nell’ultimo trimestre.

Gli ultimi sviluppi

La compagnia sta proseguendo nella programmazione regolare sotto il claim del business as usual, ma gli investitori ora temono che la situazione possa precipitare, come sta dimostrando l’effetto in Borsa degli ultimi giorni: un crollo che ha portato il valore delle azioni all’80 per cento in meno rispetto allo scorso anno. Una situazione alla quale il vettore ha risposto con la decisione di rinviare il pagamento di due tranche di interessi per complessivi 250 milioni di corone.



Quali potranno essere gli sviluppi adesso? Al momento gli analisti locali non sembrano temere un default, mentre la prossima mossa ritenuta come più plausibile sembra essere il delisting con una nuova struttura societaria con la maggioranza del 70 per cento nelle mani del fondo americano Apollo e il restante 30 al Governo danese (mentre quello svedese si sfilerebbe). Comunque sia i prossimi giorni saranno decisivi per il futuro della compagnia scandinava.