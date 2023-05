All Nippon Airways si lancia nel business degli Nft

13:09

Un totale di 267 articoli in vendita per il debutto, avvenuto ieri, 30 maggio, incluse le opere digitali del fotografo aeronautico Luke Ozawa (le cui opere sono vendute a circa 700 dollari): sono questi i numeri del lancio del marketplace di Nft creato da All Nippon Airways attraverso la società del gruppo Ana Neo. La piattaforma, come riporta simpleflying.com, prende il nome di Ana GranWhale NFT MarketPlace e si occupa anche di promuovere il sistema di viaggio virtuale, Ana GranWhale, il cui sviluppo è iniziato nell'agosto dello scorso anno.

Per quanto riguarda gli Nft, la previsione è di arrivare a oltre 1.500 articoli entro il 7 giugno, inclusi due Boeing 787 3d digitali.