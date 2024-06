Gli aeroporti pugliesi scaldano i motori per il G7: “Pronti ad accogliere i grandi della terra”

Anche gli aeroporti pugliesi si preparano al G7. Il presidente Enac, Pierluigi Di Palma, accompagnato dal presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, ha fatto visita venerdì agli scali per un sopralluogo in vista dell’evento che si svolgerà in Puglia dal 13 al 15 giugno.

“La prossima settimana i riflettori del mondo saranno concentrati sulla Puglia e sugli aeroporti pugliesi che saranno in grado di garantire servizi di alta qualità - ha dichiarato Di Palma -. In particolare, gli aeroporti di Brindisi e Grottaglie, scali notevolmente cresciuti nel tempo, sono le basi prescelte per accogliere arrivi e partenze di personalità politiche di assoluto rilievo internazionale: i grandi della terra. Il sistema aeroportuale pugliese è pronto a ricevere le delegazioni dei partecipanti e a offrire un’accoglienza di alto livello e nella massima sicurezza”.

Il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, assicura il massimo impegno: “Siamo pronti per accogliere nei nostri aeroporti i grandi della terra. Stiamo lavorando da mesi, perché tutto sia impeccabile per accogliere presidenti e delegazioni. Cercheremo, come abbiamo sempre fatto, di soddisfare tutte le loro esigenze, al tempo stesso però il consiglio che voglio dare è quello di anticipare quanto più possibile l’arrivo in aeroporto, soprattutto in quello del Salento e di preferire i mezzi pubblici alla propria auto. Sono giorni delicati e importanti per la Puglia e per i suoi aeroporti e sono sicuro che tutti, compresi i passeggeri, teniamo alla riuscita dell’evento che rappresenta una vetrina per la nostra regione”.